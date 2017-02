Ledena pravljica

Ljubiteljske drsalce že od konca decembra razveseljuje velika ledena ploskev pred dunajsko mestno hišo. Sprva je merila 4500 kvadratnih metrov, nato so površino podvojili, tako da se bo pravljična ledena pokrajina do 12. marca raztezala na kar 8500 kvadratih.



Že 22. leto zapored se je trg pred dunajsko mestno hišo spremenil v veliko ledeno ploskev. Pravljična ledena pokrajina na trgu Rathausplatz in ovinkaste ledene stezice skozi park v središče Dunaja privabljajo številne rekreativne drsalce. Lani so imeli od januarja do marca 650.000 gostov, od tega 30 odstotkov iz tujine. Poleg zaledenelega trga pred magistratom se ledene stezice vijejo tudi skozi bližnji park med drevesi. Otrokom in začetnikom je brezplačno na voljo 550 m2 veliko drsališče, kjer si lahko s plastičnimi pingvini pomagajo loviti ravnotežje, zvečer pa se spremeni v osem prog za kegljanje na ledu.