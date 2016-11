Le trideset jih je na svetu, vsaka stane kot avtomobil

S križanjem divjega karakala in abesinske mačke so ustvarili najredkejšo in najdražjo pasmo mačke na svetu. Živi le 30 primerkov, če pa bi jo hoteli imeti, bi morali zanjo odšteti vrtoglavih 22.000 evrov. Karakale že od nekdaj občudujemo zaradi njihove eksotične lepote, v starodavnem Egiptu so jih pogosto mumificirali in pokopali skupaj s faraoni, na Kitajskem pa so jih cesarji poklanjali kot posebna darila. Danes lahko te čudovite mačke ponekod kupimo kot hišne ljubljenčke. Vendar to ni najboljša zamisel, saj vsake toliko postanejo zelo agresivne, tudi če več generacij živijo s človekom. Prav zaradi tega so leta 2007 ustvarili novo pasmo in jo poimenovali karamačka.



Te dragocene živali zrastejo približno 50 centimetrov v višino in lahko tehtajo 15 kilogramov. Prva generacija ima značilno temno obarvane uhlje in dolge ostre kremplje podobno kot karakal. Prav tako ne mijavkajo, temveč vreščijo. Te značilnosti z drugo generacijo zvodenijo, a jim nekateri lastniki zaradi varnosti odstranijo kremplje. Tega večina rejcev ne podpira. Rejka Jacquie Barnes-Hookey je povedala, da je zelo težko pariti karakala in abesinsko mačko, saj je ta trikrat manjša. »Imata tudi različno dolgo obdobje brejosti, zato mačkice le redko preživijo. Prav tako so nagnjene k zdravstvenim zapletom, ko enkrat odrastejo.« To pa ne moti ljubiteljev mačk.



Anastasija Timokina iz Sankt Peterburga je lastnica karamačke in je neskončno zadovoljna s svojo ljubljenko: »Mačke te pasme zdaj stanejo 22.000 evrov. Našo smo kupili za 15.000 evrov, ker smo jo prednaročili. Zelo dolgo smo čakali, da se je skotila. V naši družini smo sami ljubitelji mačk, še posebno eksotičnih. Razmišljali smo o karakalih in servalih, a niso dovolj krotki.«