Lažna ambasada ZDA nemoteno delovala 10 let

Oblasti v afriški državi Gana so nedavno zaprle ameriško veleposlaništvo v središču prestolnice Accra – ker je bilo lažno. V prostorih kobajagi ambasade, ki so jo upravljale lokalne mafijske združbe v povezavi s Turki, so prodajali vizume za potovanje v Združene države. Najbolj osupljivo je, da je lažna pisarna delovala neverjetnih 10 let, in to kljub dejstvu, da je v mestu pravo veleposlaništvo, to je velikanska zgradba, obdana z varnostno ograjo in zastražena z vojsko. Stoji v elitni soseski, lažna ambasada pa je bila podrtija v dvonadstropni rožnati stavbi z zarjavelo streho in ameriško zastavo ob vhodu.



Tam niso delali Američani niti se niso poskušali pretvarjati, da so; preprosto so najeli ljudi z znanjem angleščine. Ker so bili mestni uradniki in policisti podkupljeni, so goljufi lahko delovali tako dolgo. Po odkritju se je izkazalo, da je lažno veleposlaništvo delovalo tri dni na teden, svoje storitve pa je oglaševalo z letaki in plakati po drugih mestih v Gani, Togu in Slonokoščeni obali. Stranke so pripeljali v Accro, jim ponudili prenočišče v bližnjem hotelu, nato so na lažnem veleposlaništvu plačali za nezakonito pridobljene dokumente tudi 5500 evrov. »Upravljali so jo organizirane kriminalne združbe in ganski odvetnik, ki je deloval na področju imigracije in kriminala,« so pojasnili na pravem veleposlaništvu. Ganska policija jim je stopila na prste z mednarodno pomočjo, med racijo pa so našli 150 potnih listov iz 10 držav z legalnimi, a nezakonito pridobljenimi vizumi Združenih držav, Indije in Južne Afrike. Goljufe je nekdo opozoril, da bo racija, in uspelo jim je pobegniti.