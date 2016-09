Kužna pediatrinja cepila 3490 otrok

TRST, LJUBLJANA – Si lahko predstavljate, da bi svojega otroka ali, denimo, vnuka odpeljali k zdravniku na redno preventivno otroško cepljenje in bili potem pomirjeni oziroma prepričani, da ste ga s tem zaščitili pred nekaterimi zoprnimi boleznimi, že čez nekaj dni pa bi iz medijev izvedeli, da je bila zdravnica, ki ga je cepila in je bila v bližnjem, neposrednem stiku z otrokom, hudo kužna, saj naj bi imela hudo tuberkulozo (TBC)? Ne, to žal ni zgolj za lase privlečena špekulacija o nečem, kar bi se komu morda celo nekega dne zgodilo. To se je, tako lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti, že zgodilo manj kot 100 kilometrov od Ljubljane, uganili ste – v Trstu.



Kaj se je zgodilo? Neka tržaška pediatrinja, ki je v zadnjem času cepila kar 3490 otrok iz Trsta in okolice (600 jih je bilo mlajših od enega leta, najstarejši je imel šest let, zadnje pa je v naglici cepila še 15. septembra), je bila namreč hudo kužna. Svoje delovne obveznosti je v stiku z otroki kljub kužnosti (čeprav je imela agresivno obliko tuberkuloze!) še pred 14 dnevi nemoteno opravljala v prvem, drugem in tudi v tretjem okraju tržaške občine. Tuberkuloza ali jetika, ki je znana tudi še s tretjim imenom sušica, je, kot vemo, kronična nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bacil Mycobacterium tuberculosis. Ta najpogosteje napade in prizadene pljuča, lahko pa prizadene tudi druge organe, denimo kosti, ledvice, jajčnike, bezgavke itn.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«