Kupcu slovenskih pivovarn posel cveti

AMSTERDAM – Nizozemski pivovarski velikan Heineken je v tretjem četrtletju leta prodal za dva odstotka več piva, k čemur je pripomoglo toplo poletje v Evropi ter dobro poslovanje v Aziji in Mehiki. Vendar pa se je dobiček drugega največjega pivovarja na svetu v prvih devetih mesecih leta znižal za 30,2 odstotka na 1,24 milijarde evrov.

Zaslužek je v lanskem letu sicer okrepil enkratni prihodek v višini 379 milijonov evrov zaradi odprodaje mehiške družbe Empaque v februarju, je v sporočilu za javnost zapisal Heineken.

Glavni izvršni direktor Jean-Francois van Boxmeer je opozoril na močno konkurenco in zahtevno okolje v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v vzhodni Evropi. Medtem pa je koncern nadaljeval dobro poslovanje na trgih, kot sta vietnamski in mehiški, pozitiven zagon pa se še naprej kaže tudi v Evropi.

V Evropi je prodajo piva okrepilo toplo poletno vreme, v azijsko-pacifiški regiji pa je na organski ravni poskočila za 15 odstotkov predvsem na račun dobre prodaje piva znamke Tiger.

V obeh Amerikah se je prodaja piva količinsko okrepila za tri odstotke, predvsem na račun močne prodaje v Mehiki in na karibskem območju. V regiji Afrike, Bližnjega vzhoda in vzhodne Evrope se je obseg prodaje medtem znižal za 3,6 odstotka, v Rusiji je bil padec zabeležen z dvomestno številko.

Heineken proizvaja in prodaja več kot 250 znamk piva in po vsem svetu zaposluje 73.000 ljudi. Je tudi lastnik Pivovarne Laško Union.