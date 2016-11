Vsak popotnik je med odkrivanjem sveta že naletel na navado ali dve, ob katerih so se mu široko razprle oči in je v nejeveri zazijal. Bil zmeden, morda celo pretresen. A vsaka država, vsak narod, vsaka etnična skupinica ima svoje poglede in običaje, zaradi katerih lahko zunanji obiskovalci doživijo manjši ali večji kulturni šok. Ob nepoznavanju nenapisanih pravil pa lahko lokalce celo užalijo.



1. Indija: namesto umirjenega čakanja na prihod vlaka in nato vkrcanje v vagon en potnik za drugim je vstop na vlak v Indiji še najbolj podoben boju na življenje in smrt. Vsaj za zahodnjaka. Preden se ti uspe vkrcati, moraš namreč prestati kričanje, prerivanje, praskanje, odrivanje, že skoraj pretepanje. Nato pa – vsaj večina – preživi več ur stlačenih v vagone kot sardele v konzervi.



2. Republika Južna Afrika: kogar pot zanese do katerega od plemen Južne Afrike, lahko pričakuje nič kaj užiten kulturni šok. Marsikod tujemu obiskovalcu v pozdrav in v znak spoštovanja ponudijo kulinarično specialiteto, ki jo moraš z nasmehom na obrazu zaužiti, drugače tvegaš, da boš gostitelje globoko užalil. Poslastice običajno ne vključujejo koktajla ali kaviarja na popečenem kruhku, ampak žuželke ali organe žrtvovanih živali.



3. Finska: v naših bolje založenih trgovinah najdemo skoraj vse, od hrane in pijač do oblačil, pripomočkov za čiščenje in bele tehnike. A v supermarketih na Finskem in v ZDA so šli še nekaj korakov dlje, saj dobite tam resnično vse na enem kraju. Od zelenjave in svežega mleka do pištol, nabojev in igračk za živahnejšo spolnost.



4. Grčija: kupec ima vedno prav. S tem prepričanjem odrašča in živi večina zahodnjakov, ki pa s takšnim odnosom v Grčiji ne pridejo prav daleč. S kritikami na račun lastnika trgovinice in založenosti ter izbora namreč lahko kaj hitro pristanete pred vrati. Na nič kaj vljuden način in, seveda, praznih rok.



5. Kitajska: kdor krožnik prvi počisti do zadnjega grižljaja, je zlata ptička, nas je verjetno večina slišala od babic. Kar pa morda ni najboljši recept na Kitajskem (ali kateri drugi azijski državi). Če boste vse, kar vam tam dajo na krožnik, pojedli, je to namreč znak gostiteljem, da si želite več. Torej boste na krožnik dobili bodisi še eno porcijo bodisi ste jih užalili, da so s hrano skoparili in niso zmogli potešiti vaše lakote.



6. Japonska: ne odobravajo telefoniranja v sredstvih javnega prevoza. Na vlakih in avtobusih vas bodo zasula navodila, da utišajte zvonjenje ali telefon naravnajte na vibriranje. Če boste mobilnik uporabljali v javnosti, vam bodo sledili namrščeni pogledi.