Kruto: najprej so jo brutalno pretepli, nato usmrtili

LEICESTERSHIRE – Pred štirimi leti je svet pretresla kruta zgodba slonice Tonzi, ki so jo skrniki v britanskem živalskem vrtu kruto pretepli z verigami. Žival so sedaj pri 32 letih usmrtili zaradi artritisa.

Leta 2012 so se delavci živalskega vrta znesl nad njo z verigami, a ker niso pustili sledi, ni bilo mogoče dokazati, da je šlo za zlorabo. Žival, ki je v britanski živalski vrt iz Azije prišla leta 1991 in tam tudi skotila, so uspavali zaradi artritisa, ki se je po besedah veterinarjev le slabšal. Storilce so sicer prijeli, obdosili pa ne.