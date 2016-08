Kranjska klobasa kraljica tudi v ZDA

CLEVELAND – Hiša kulinarike Jezeršek je že trinajstič zapored organizirala festival kranjske klobase, kraljica pa je že devetič postala kranjska klobasa mesarije Arvaj. Prireditev je s predstavitvijo slovenske kulinarike v ZDA obogatil Joe Valencic, ki bo v Clevelandu septembra že trinajstič priredil festival kranjske klobase.



Klobasa in polka



Leta 2003 sta ga prvič organizirala Joe in sestra Cilka. V smehu Joe pove, da tudi v ZDA ljudje godrnjajo, če kdo večkrat zmaga ...



Pravi, da ameriške Slovence držita skupaj predvsem kuhinja in polka. Zelo dobro govori slovensko, saj so doma vedno govorili v domačem narečju, kot otrok pa je odgovarjal v angleščini. Pri petih letih je bil vse poletje na počitnicah v materinem rojstnem kraju Jelšane in se hitro naučil slovenskega jezika.

