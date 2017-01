Kraljico Elizabeto II. skoraj ustrelil stražar

LONDON – Britansko kraljico Elizabeto II. je med nočnim sprehodom okoli palače skoraj ustrelil eden od njenih stražarjev. Ko je ob treh zjutraj opazil človeka, ki hodi okoli Buckinghamske palače, je seveda takoj pomislil, da gre za vsiljivca, in v temo zakričal: »Kdo je?« Toda nejasna postava ni bila nihče drug kot njeno veličanstvo – ker ni mogla spati, se je odločila iti ven, na svež zrak, to menda počne pogosto. Ko je stražar spoznal, s kom ima opraviti, ji je jecljajoč povedal, da je bil že pripravljen streljati. Kraljica pa je odgovorila: »Pravilno. Naslednjič bom prej poklicala, da vam me ne bo treba ustreliti.«



V javnosti kraljice niso videli, odkar je zbolela, v sredo pa je spet začela delati. Članu osebja Raymondu Wheatonu je podarila znamenje časti, obred je bil v Sandringhamu, v zasebnosti.



Devetdesetletno monarhinjo je še pred božičnimi prazniki v posteljo položil močan prehlad. Zbolel je tudi njen mož, princ Philip, a si je hitreje opomogel kot žena in se je v Sandringhamu na vzhodu Anglije, kjer kraljeva družina tradicionalno preživlja božično-novoletne praznike, odpravila dan pozneje, namesto z vlakom pa je odpotovala kar s helikopterjem, da je bil čas potovanja krajši. Zaradi bolezni se prvič v več desetletjih ni udeležila božične maše v tamkajšnji cerkvi, niti na novoletni maši ni bila. Buckinghamska palača je sporočila, da se »kraljica še ne počuti dovolj dobro, da bi šla v cerkev, saj še vedno okreva po prehladu«. Za to je bilo najverjetneje krivo tudi vreme, saj je bilo na novega leta dan mrzlo in še deževalo je. Ker se je njena bolezen vlekla, je marsikoga skrbelo, da se ni kaj zapletlo, prehlad in gripa sta za starejše ljudi lahko zelo nevarna.