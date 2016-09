Kraljičine gate so prodali za 20.000 €

LONDON – Bi plačali 20.000 evrov za spodnjice? Tolikšna je bila namreč cena za gate, ki so seveda nekaj posebnega, nosila jih je britanska kraljica Viktorija, neki zbiratelj pa jih je na dražbi kupil za neverjetnih 16.250 funtov (18.749 evrov).



Kraljičine spodnjice so bile sicer ocenjene na 3000 funtov (približno 3500 evrov), a so dražitelji ponoreli, cena za kos tkanine pa se je povzpela v višave: prodali so jih za več kot petkratno izklicno ceno. Avkcijska hiša Christie's iz Londona je sporočila, da je to nov svetovni rekord. Dosedanje rekorderke so bile prav tako spodnjice, zanje so lanskega julija na dražbi v Chippenhamu iztržili 12.090 funtov (približno 14.000 evrov).



Velike spodnjice so bile narejene proti koncu življenja monarhinje, ko je bila bolj obilna kot na začetku vladavine. In čeprav se zdi, da je preprosto laneno spodnje perilo morda preveč navadno za kraljico, so bile spodnjice narejene posebej zanjo, nosijo celo njen emblem, VR, Victoria Regina, in seveda kronico. Pod emblemom je še številka 36, ki naj bi bila številka serije.



No, spodnjice imajo luknjo v razkoraku, kar je bilo v viktorijanskih časih strašno priljubljeno, ženskam tako ni bilo treba povsem sleči težkih dolgih oblek, ko so morale na stranišče. Kose Viktorijinih oblačil so pogosto delili članom kraljevega gospodinjstva, zlasti po njeni smrti leta 1901.



Nic McElhatton iz dražbene hiše Christie's pravi: »Na več dražbah so prodajali spodnjice kraljice Viktorije, a nikdar niso dosegle tolikšne cene. Menimo, da gre za nov svetovni rekord, kar je krasno. Vse, kar je povezano s kraljevimi, vselej pritegne pozornost, vedno je veliko povpraševanje po kraljevih kosih, zlasti predmetih britanske kraljeve družine. Spodnjice so pristne, iz pravega materiala in imajo tudi emblem. Kraljica Viktorija je skrbela za higieno, vsak dan je nosila spodnjice, kot so te, a jih je oblekla le enkrat in nikoli več.« Ko je leta 1837 prišla na oblast, je bila Viktorija vitka, pozneje pa je bila bolj okrogla, spodnjice so tako iz poznejšega obdobja njene vladavine. Skupaj z drugimi kosi jih je prodajal zbiratelj iz Jerseyja David Gainsborough Roberts. Temu je v zadnjih 40 letih uspelo zbrati čudovito zbirko nenavadnih zgodovinskih predmetov, med njimi so kosi s Titanika, oblačila Lawrencea Arabskega in seveda več kraljevih spominkov. Na dražbo je dal 72 kosov in zanje skupno dobil 397.938 funtov (459.141 evrov).