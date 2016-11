Košček raja  v sveti deželi

Bahajska vera je ena od najbolj nenavadnih, kar jih je kdaj obstajalo. Že kraj njenega izvora je nenavaden. Nastala je v Širazu, v Iranu, in sicer v začetku 19. stoletja. Mistik Ali Muhamad se je razglasil za razsvetljenega, postal je Baha Ulah in s tem po verovanju za bahajce postal naslednji v vrsti prerokov, kot so Mojzes, Jezus, Mohamed, ustanovitelji monoteističnih religij, pa tudi Krišne, Bude in Zoroastra kot indijskih in perzijskih prerokov. Nova vera je torej zrasla v šiitskem Iranu in se takoj znašla v konfliktu z muslimansko duhovščino. Islam je odstopanje od uradne doktrine preganjal s prav posebno zagretostjo. Bahajci s svojo doktrino namreč v celoti nasprotujejo uveljavljenim naukom. Predvsem v tem, da Mohamed ni bil zadnji božji poslanec, s katerim se je božji nauk ljudem končal, ampak se nadaljuje v učenju Baha Ulaha in številnih novih prerokov, ki še prihajajo.



Bahajci pridigajo o treh enotnostih: enotnosti Boga, ki nima imena in je le eden. Obstoja le en Bog in je imel številna imena. Tudi glede prerokov bahajci stvari jemljejo zelo preprosto. Vsi preroki, pa naj so judovski, krščanski, muslimanski ali indijski, so med seboj enaki in enakovredni. Tretja enotnost je enotnost ljudi: vsi smo enaki pred božjim obličjem. Ta tri načela imajo velik vpliv na teološke in sociološke nauke vere. Baha Ulah je oznanil, da je vera proces učenja od božjih poslancev, s tem pa se človeštvo ves čas razvija. Oznanil je tudi, da je njegov glavni namen postaviti temelje globalni civilizaciji miru in harmonije, in za to si prizadevajo tudi vsi bahajci.



Njihova doktrina se mi je od nekdaj zdela podobna našim Jehovovim pričam. Vsi vemo, da imajo prav, občudujemo jih, kako spoštujejo svoja načela, po drugi strani pa vemo, da so tako drugačni od realnega sveta.



Takšno razmišljanje, ki se opira na mir in bratstvo med ljudmi, je seveda tuje razmišljanje oblastnikov tega sveta, in Baha Ulah je zastopanje svojih stališč plačal z glavo. Leta 1850 so ga kot prekucuha ubili v Turčiji. Vendar je bila nova vera že zasidrana v muslimanskem svetu. Še več, trdno se je zasidrala predvsem v Turčiji, Iranu in Egiptu, kjer jo neutrudno preganjajo. Uradna oblast je ne prizna za posebno vero, ampak jo ima za škodljivo odstopanje od islama. Toda preganjanje ni dalo nikakršnih rezultatov, nasprotno, bahajska vera se je razširila po vsem svetu in njihovi templji rastejo vsepovsod. Danes šteje skupnost deset milijonov vernikov in njihovo število skokovito narašča.



Vsak organizem mora imeti središče in tudi bahajci ga imajo, poiskali so ga na nenavadnem kraju – v Izraelu. Judovska država je z muslimanskimi sosedi že skoraj stoletje v boju na življenje in smrt za svoj obstanek, toda dejstvo, da bahajce v muslimanskih državah štejejo za krivoverce, je najbrž pripomoglo k temu, da jih Judje pustijo pri miru. Tako drugačni so in nikogar ne ogrožajo, zato se oblasti ne da ukvarjati še z njimi. Vse to sovraštvo do bahajcev pa je pozabljeno, ko se v Haifi povzpnemo na pobočje gore Karmel.



Manj znano je, da na Bližnjem vzhodu že skoraj dve desetletji vlada suša. Reke se suhe, jezera izginjajo, podtalnica postaja slana. Predvsem poleti svet med Atlantsko obalo v Maroku in Pakistanom deluje kot neskončna, sežgana in mrtva puščava. Potem pa presenečenje. Na pobočju gore Karmel v Haifi velikanski bohoten vrt. Prek stopničastih teras se vrste bazenčki, neskončne grede rož, palme – podoba rajskega sveta. Osrednji stavbi v njem sta mavzolej Baha Ulaha in palača Univerzalne pravičnosti, kjer je sedež Vrhovne duhovne skupščine, ki v obliki sveta devetih vrhovnih voditeljev vodi to nenavadno skupnost.



Mi pa se moramo le sprehoditi po brežini nad starodavnim mestom ob Sredozemskem morju in občudovati košček raja v svetu, ki ga pretresajo nemiri in sovraštvo.