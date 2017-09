Košarica Melanijine izbranke

WASHINGTON – Ameriška podjetnica Kelly Roberts, ki naj bi bila kandidatka za novo ameriško veleposlanico v Sloveniji , je odstopila od kandidature, poroča spletni medij Politico ob sklicevanju na tri neimenovane vire, »ki so seznanjeni z zadevo«. Za to naj bi se odločila iz poslovnih razlogov.

Pri njeni izbiri za kandidatko za veleposlanico v Sloveniji naj bi sicer osebno sodelovala prva dama Melania Trump, ki naj bi vztrajala pri tem, da bi položaj prevzela ženska s poslovnimi izkušnjami. Robertsova naj bi sprva hotela v katero koli drugo državo, a je potem po vztrajanju Melanie Trump pristala na položaj v Sloveniji. Sicer še ni bila formalno predlagana, se je pa že začel proces njenega preverjanja za imenovanje, ki potrebuje potrditev v senatu. Toda v začetku tega meseca je še pred začetkom procesa usposabljanja za veleposlanico poslala pismo o odstopu od kandidature, poroča Politico.

Robertsova sama na vprašanja ni odgovorila, prav tako zadeve niso komentirali v pisarni Melanie Trump. Bela hiša pa tudi sicer ni sporočila ničesar o morebitni menjavi na veleposlaniškem položaju v Sloveniji.

Bogata hotelirka

Kelly Roberts in njen mož Duane Roberts sta v zadnjem letu republikanskim kandidatom in odborom prispevala več kot 1,2 milijona dolarjev. Oktobra lani pa je sama za Trumpovo kampanjo dala 50.000 dolarjev. Kelly Roberts ima z možem od leta 1992 v lasti razkošen starinski hotel Mission Inn Hotel and Spa v Riversidu v Kaliforniji. Sama je podpredsednica hotela in vsakodnevno sodeluje pri njegovem upravljanju. Kot navaja Politico, naj bi od kandidature za veleposlanico odstopila »zaradi vprašanj, povezanih z dezinvesticijo njenega premoženja«.

ZDA zdaj v Sloveniji zastopa karierni diplomat Brent Hartley, ki je bil ob imenovanju tretji človek urada za evropske in evrazijske zadeve v State Departmentu. Na položaju je od februarja 2015.