Konec prekinitve spopadov v Siriji

DAMASK – Sirska vojska je danes razglasila konec prekinitve spopadov, ki je začela veljati minuli ponedeljek. Vojska je ob tem upornike obtožila, da so prekinitev spopadov kršili več kot 300-krat. Kršitve prekinitve spopadov, ki naj bi se končala ob 19. uri po lokalnem času, so sirski režim obtožile tudi uporniške skupine.

»Bila je prava priložnost za konec prelivanja krvi, vendar so teroristične skupine kršile ta sporazum in niso spoštovale niti enega od določil,« so sporočili iz sirske vojske. Dodali so, da so se ob kršitvah upornikov skušali zadrževati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prekinitev spopadov je bila po sobotnih napadih mednarodne koalicije na položaje sirske vojske v Deir Ezorju in nedeljskih napadih na predele pod nadzorom upornikov v Alepu čedalje bolj krhko.

Iz Moskve so že pred tem sporočili, da premirje v Siriji »nima smisla«, saj ga uporniki ne spoštujejo, ZDA pa niso sposobne sodelovati. »Glede na to, da uporniki prekinitve ognja ne spoštujejo, enostransko spoštovanje premirja s strani sirskih vladnih sil nima smisla,« je povedal ruski general Sergej Rudskoj.

»ZDA in uporniki, ki jih nadzorujejo, oziroma samooklicana zmerna opozicija, niso upoštevali nobenega določila iz ženevskega sporazuma,« ki sta ga 9. septembra sklenila Washington in Moskva, je še poudaril predstavnik ruske vojske.

»Najpomembnejše je, da se zmerna opozicija ni oddaljila od Fronte al Nusra,« je dodal Rudskoj. »Ruska stran na terenu ni opazila ločitve med opozicijo in Fronto al Nusro, temveč zavezništvo in priprave na skupen napad,« je izpostavil.

Ameriški državni sekretar John Kerry je v odzivu na izjave Moskve ukinitev premirja zavrnil in dejal, da je treba počakati, da v oblegane predele dostavijo humanitarno pomoč.

Ob robu generalne skupščine ZN v New Yorku je poudaril, da je premirje ponoči veljalo in da so se tovornjaki s pomočjo odpravili proti približno osmim mestom.

Kasneje je dejal, da pogoji za sodelovanje z Rusijo še niso bili vzpostavljeni, saj Moskva ni spoštovala svojega dela dogovora. Ruska in ameriška vojska naj bi namreč po tednu dni prekinitve spopadov začeli izvajati skupne napade na teroristične skupine.