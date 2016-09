Konec poznega poletja? Preverite, kaj prihaja v Slovenijo

Vremenska napoved za Evropo za naslednjih 10 dni kaže postopno spreminjanje vzorcev. Pozno poletje se vrača v jugozahodno Evropo. V ostalih predelih pa si lahko obetamo spremenljivo in hladno vreme, poroča vremenski spletni portal Severe-weather.eu.

Vir: Wetterzentrale.de

Vzhodno Sredozemlje in jugovzhodno Evropo (Italijo, Malto, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Albanijo, Makedonijo, Grčijo, Romunijo, Bolgarijo, op. p.) bo v naslednjih dneh zajelo območje nizkega tlaka. Za naslednje tri oziroma štiri dni so napovedane močne padavine in nevihte, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli 25 °C blizu obale Sredozemlja. Hladna fronta se bo prav tako pomaknila čez Alpe na Balkan okoli 24. septembra. Napovedane so močne nevihte.

Če bi v naslednjih dneh še radi uživali v poletju, svetujemo, da se odpravite v zahodno Evropo (Portugalska, Španija, Francija, op. p.). Toplo poletno vreme bo namreč zajelo celotno regijo. V Španiji pričakujejo dnevne temperature vse do 33 °C.