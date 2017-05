Kokakola na ukaz

Marsikdo na svetu vztrepeta ob misli, da bo ameriški predsednik Donald Trump nekega dne pritisnil na rdeči gumb in sprožil jedrsko vojno. A Trump v resnici redno pritiska na rdeči gumb, ki ga ima na mizi v Ovalni pisarni Bele hiše, le da z njim prikliče butlerja, ki mu prinese svež kozarec kokakole. V bistvu so ta gumb, ki se skriva v kvadratni škatli na njegovi mizi, že od nekdaj pritiskali predsedniki ZDA, kadar so hoteli priklicati glavnega služabnika ali katerega drugega člana osebja Bele hiše.



Veliko resnico je ljudem razkril novinar tiskovne agencije Associated Press Julian Pace, ki je v članku o prvih sto dneh Trumpove vladavine zapisal takole: »Mož, ki je vajen bogastva in njegovih pasti, je z odprtimi rokami sprejel življenje v predsedniški rezidenci, pri čemer svojim gostom pogosto pripoveduje zanimive zgodbe o njeni zgodovini. Po pritisku na rdeči gumb na mizi, ki jo že desetletja uporabljajo ameriški predsedniki, je kmalu prihitel butler Bele hiše s kokakolo za predsednika.«



Medtem ko je njegov predhodnik Barack Obama pogosto treniral v telovadnici Bele hiše, prva dama Michelle Obama pa je vodila vseameriško kampanjo za bolj zdravo prehranjevanje, predvsem med mlajšimi, je Donald Trump znan kot ljubitelj hitre prehrane. Lani si je med predsedniško kampanjo, ki ga je vodila po ZDA, pogosto privoščil dobrote iz McDonalda, Dominosa in Kentucky Fried Chickena, februarja lani pa je na nekem dogodku, ki ga je priredila televizijska mreža CNN, javno izjavil, da sta McDonaldova sendviča big mac in royal cheese »odlični zadevi«.