Knjigovodja smrti za zapahe

LUNEBURG – Pritožba bivšega SS-ovca, ki se ga je prijel vzdevek Knjigovodja iz Auschwitza, je bila po 11-urni obravnavi zavrnjena. To pomeni, da bo moral 94-letni Oskar Gröning za štiri leta v zapor, ker je sodeloval pri pomoru 300.000 taboriščnikov. Tožilstvo je uspelo dokazati, da je zločinec dovolj zdrav, da bo lahko šel za zapahe. Po njihovih predvidevanjih se bo v zaporu zglasil do konca meseca.



Prvič je bil obtožen julija 2015, in sicer zaradi sodelovanja pri vodenju taborišča. Tam je popisoval lastnino umorjenih in jo pošiljal v Berlin. Nikoli ni zanikal, da je bil v Auschwitzu, priznal je, da je delal v tako imenovanem središču za odstranjevanje. To je bilo leta 1942, ko je bil star 21 let. Bil je priča vsem grozotam. »Stal sem pri zapornici. Moja naloga je bila, da sem preverjal prtljago, ki je prispela z ljudmi. Bolne ljudi so dali na tovornjake Rdečega križa. Ves čas so poskušali dajati vtis, da je vse v najlepšem redu, da se ljudje nimajo česa bati,« je povedal Oskar. »Potem ko smo ljudi razdelili, je za njimi ostalo veliko smeti in bolnih, ki niso mogli hoditi. Morda otrok, ki je izgubil mamo, morda se je kdo skril v vlaku. Te ljudi so preprosto ubili s strelom v glavo.«



Obsodil je ravnanje vojakov SS, ti so na grozljive načine ubijali otroke. Po vojni je bil leto dni ujetnik v Veliki Britaniji. Zločini, ki jim je bil priča, so ga preganjali vse življenje. Zaposlil se je v steklarni, kjer je spretno prikrival svojo preteklost. Na sled so mu prišli leta 2011 med sojenjem čuvaju iz Auschwitza Johnu Demjanjuku, ki je bil spoznan za krivega, čeprav ni bilo niti ene priče, ki bi ga lahko prepoznala. Pravilo so nato prenesli na Gröninga. Pravi, da ni nikogar ubil, toda taborišče je delovalo prav zaradi ljudi, kot je bil on.