Kisik namesto smoga

V Gruziji bojda razvijajo prenosno napravo, ki naj bi s pomočjo rastlinskih celic spreminjala ogljikov dioksid v kisik in tako čistila zrak. Predstavniki podjetja Treepex s sedežem v Tbilisiju so prepričani, da bo njihova naprava v prihodnosti del osebne opreme posameznika. »Naprava je preprosta za uporabo, zelo priročna in prenosljiva. Še posebno koristna bo za mestne uporabnike, ker jim ne bo treba vdihavati smoga,« so povedali predstavniki Treepexa.

Ustanovitelja podjetja Bacho Khachidze in Lashe Kvantaliani se že več let ukvarjata z različnimi okoljevastvenimi projekti. Svojčas sta spodbujala ljudi, da so sadili drevesa. Nenavadna naprava, ki jo razvijata, je opremljena tudi z LED-kazalcem, ki opozarja, kdaj je treba zamenjati posebni filter, v katerem so fotosintetične celice. Zadeva deluje na elektriko. Bojda bi jo lahko uporabljali tudi na Marsu.