Kimovi nebotičniki

PJONGJANG – Nedavno je v središču Pjongjanga potekala velika slovesnost, ki si jo je ogledalo več deset tisoč ljudi, državno vodstvo in izbrani tuji gostje. Severnokorejski režim je povabil tudi tuje novinarje, ki pa jim do zadnjega trenutka ni hotel izdati, za kaj pravzaprav gre. Nato pa je prikorakal vrhovni voditelj Kim Džong Un in odprl novo ulico.



Stolpnice proti sankcijam



Ulica Rjomjong, polna nebotičnikov s stanovanji in trgovinami, je na prvi pogled videti kot sodobna soseska kjer koli na svetu, ne pa v najbolj izolirani državi na svetu. Eden od nebotičnikov, z 234 metri najvišji v Pjongjangu, ima kar 70 nadstropij, v njem pa je skoraj 5000 stanovanj. Ulico oziroma naselje so zgradili v nekaj več kot letu, domnevno pa je stala 190 milijonov evrov. Po izjemno hitrem začetku gradnje, ko so stolpnice rasle kot gobe po dežju, so dela lani jeseni začasno ustavili, saj so morali zaradi katastrofalnih poplav po državi preusmeriti tako vire kot delovno silo v obnovo razdejanih domov. A delavcem je uspelo končati projekt do 15. aprila, na 105. obletnico rojstva ustanovitelja komunistične Severne Koreje Kim Il Sunga.



»Gradnja ulice Rjomjong je pomemben dogodek, ki dokazuje iskreno zavezništvo delavske stranke in ljudstva pa tudi potencial za razvoj socialistične Koreje. In to je strašnejše od eksplozije stotnij atomskih bomb nad glavami naših sovražnikov,« je slovesno izjavil severnokorejski premier Pak Pong Džu. »To je zmaga proti imperialističnim sankcijam.«



Razgled brez tople vode



»To je enostavno. Imamo moč naše politike, kjer je vojska na prvem mestu, in moč jedrske države, za kar se lahko zahvalimo našemu dragemu in spoštovanemu voditelju Kim Džong Unu,« je tujim novinarjem povedal Pjongjanžan Kim Son Guk.



Prebivalci Pjongjanga so po proslavi odhiteli v trgovine, v katerih pa so izključno domači proizvodi. »Vsi izdelki na policah so popolnoma novi in gre za nove blagovne znamke,« je povedala prodajalka v eni od trgovin Ri Gjong Suk. »Ne bi mogel uporabljati tujih izdelkov. Všeč mi je hrana korejskih proizvajalcev,« je dodal učitelj telovadbe Ri Čoj Ung.



Severnokorejski režim se v času povečanih pritiskov zahoda zaradi raketnih in jedrskih testov rad postavi in pokaže, kaj zmore kljub gospodarskim sankcijam. Eden od najlepših apartmajev na vrhu najvišje stolpnice v Pjongjangu je tako ob odprtju ponujal izjemen razgled na mesto in udobne škrlatne naslanjače – ni pa imel tople vode. No, zdaj so se novi stanovalci menda že začeli naseljevati.