Katoliški nazadnjaki papežu Frančišku očitajo, da je krivoverec

VATIKAN – Skupina skrajnih katoliških konservativcev je obtožila papeža Frančiška, da širi »herezijo«. V odprtem pismu ga 62 duhovnikov in teologov iz skupno 20 držav poziva, naj popravi svojo politiko in se pokesa.

Podpisniki peticije protestirajo proti Frančiškovemu dokumentu Amoris Laetitia iz leta 2016, v katerem je papež omehčal tradicionalno prepoved podeljevanja obhajila ponovno poročenim ločencem.

Sedem »herezij«

Papeža tudi kritizirajo zaradi njegove »precedenčne simpatije do Martina Luthra, katerega ideje o poroki, ločitvi, odpuščanju in božanskem zakonu (...) očitno odgovarjajo tistim, ki jih je papež povišal«.

V Amoris Laetitia so našteli sedem »herezij«. »Zato spoštljivo vztrajamo, da njegova svetost javno zavrže te predloge«, so zapisali.

To sicer niso edini kritiki papeža, ki je ortodoksne katolike šokiral s predlogom, da bi se Cerkev morala manj ukvarjati s svojimi pravili, ampak da bi morala ponuditi roko grešnikom.

Kritiki - med njimi so tudi štirje kardinali, ki so mu lani pisali kar dvakrat - vidijo geste do ločencev kot spodkopavanje katoliške dogme o nerazvezljivosti svete zakonske zveze. Dva kardinala sta sicer vmes že umrla, dva pa potem nista podpisala novega pisma.