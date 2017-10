Katalonija tudi uradno za neodvisnost

BARCELONA – Tudi po končnih izidih referenduma o neodvisnosti Katalonije, ki jih je objavila tamkajšnja vlada, so volivci ob 43-odstotni udeležbi z 90-odstotno večino podprli neodvisnost. Katalonija je dočakala tudi prvo opravičilo španske vlade za nasilje, ki je spremljalo glasovanje . Kdaj in če sploh bo do razglasitve neodvisnosti prišlo, je za zdaj nejasno.

Po uradnih podatkih, ki jih je na spletni strani objavila katalonska regionalna vlada oz. generalitat, se je v nedeljo na volišča odpravilo 2,29 milijona od 5,3 milijona volilnih upravičencev, od katerih jih je 2,04 milijona glasovalo za neodvisnost. Prazne glasovnice je oddalo dva odstotka volivcev.

Končni izid se le malenkost razlikuje od prvega, objavljenega nekaj ur po zaprtju volišč. Je pa glasovanje potekalo brez transparentnega volilnega štetja, kot tudi brez katalonske volilne komisije, saj je ta skupinsko odstopila, da bi se izognila visokim kaznim, s kakršnimi ji je grozil Madrid.

Katalonske oblasti so referendum namreč izvedle ob ostrem nasprotovanju Madrida, ki vztraja pri nezakonitosti tovrstnega glasovanja, pri čemer ima tudi podporo ustavnega sodišča. Volilni dan je minil v znamenju nasilja španske policije, ki je poskušala preprečiti glasovanje.