Katalonci na poti v samostojnost

BARCELONA – Voditelj Kataloncev Carles Puigdemont je povedal, da so si prislužili enostransko pravico do razglasitve neodvisnosti in ustanovitve lastne države. Nedeljskega referenduma se je udeležilo 42,3 odstotka volilnih upravičencev, ti so z 90-odstotno večino potrdili samostojnost.

Španska vlada pa je referendum razglasila za neustaven in poskušala izvedbo ustaviti s policijo, ranjenih je bilo skoraj 900 ljudi. Pripadniki civilne garde so zaplenjevali volilne skrinjice z glasovnicami in ljudem poskušali fizično preprečiti vstop na volišča. Španski premier Mariano Rajoy je rekel, da so Katalonce zavedli, da so sodelovali na nezakonitem referendum. Tega se je udeležilo več kot 2,2 milijona ljudi od skupno 5,3 milijona registriranih volivcev. Približno 750.000 glasov niso mogli prešteti, ker so bila volišča zaprta in lističi zaplenjeni.

Puigdemont je povedal, da si Evropska unija ne bo mogla več zatiskati oči pred dogodki v Kataloniji, medtem ko španski premier poudarja, da referenduma o neodvisnosti sploh ni bilo. Minister za pravosodje je zagrozil, da bi zaradi razglasitve neodvisnosti lahko posredovala španska vlada.

Španske oblasti so s policijskim posredovanjem, pretepanjem volivcev in streljanjem z gumijastimi naboji svetovno javno mnenje nagnile v prid Kataloncem. V Madridu in drugje po državi se je na tisoče ljudi zbralo v njihovo podporo, številne proteste so organizirali tudi nasprotniki. Katalonci imajo svoj jezik in kulturo, regija pa je zelo bogata. Že zdaj uživajo precej avtonomije, po nedeljskem referendumu in nepremišljenem posredovanju policije pa je razglasitev samostojnosti še verjetnejša.