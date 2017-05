Kapitan strahopetec dobil 16 let za 32 mrtvih

Kapitan je obsojen na 16 let zapora. Foto: Reuters

RIM – Kapitan ladje križarke Coste Concordie Francesco Schettino je obsojen na 16 let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije. Schettino je bil zaradi nesreče leta 2012, v kateri je umrlo 32 ljudi, že na prvi in drugi stopnji obsojen na 16-letno zaporno kazen, a se je na razsodbo pritožil.

Kasacijsko sodišče, ki je najvišja pritožbena instanca v Italiji, je zdaj sodbo potrdilo.

Schettinov odvetnik Saverio Senese je danes pred sodiščem poudaril, da je kapitan, čigar ladja je s 4200 ljudmi na krovu nasedla pred otočkom Giglio, žrtev zarote častnikov ladje. Ti naj bi po besedah odvetnika izgubili nadzor nad ladjo, še preden je Schettino tik pred nesrečo prevzel njeno krmilo. Indonezijski krmar prav tako naj ne bi dojel Schettinovih navodil.

Naštel je tudi več postopkovnih napak v lanskem postopku na prizivnem sodišču v Firencah, na katerem so potrdili obsodbo Schettina na 16 let zapora, ki so mu jo na prvi stopnji izrekli leta 2015. Odvetnik je zaradi tega zahteval nov sodni proces.

Na sodišče ni prišel

Schettino je bil ob nesreči sicer eden od prvih, ki je zapustil ladjo. Sam je zatrdil, da je po nesreči padel v reševalni čoln.

Kapitana Schettina (56), ki se ga je zaradi njegovega ravnanja ob nesreči oprijel vzdevek kapitan strahopetec, danes ni bilo na sodišče. Na razsodbo je čakal na svojem domu v kraju Meta di Sorrento blizu Neaplja. Kot je povedal njegov odvetnik, se je, takoj ko je izvedel, da je obsodba potrjena, odpravil v zapor Rebibbia v Rimu.

Tožilstvo je nesrečo ladje pripisalo Schettinovi malomarnosti.

Costa Concordia je zaradi plutja preblizu obale nasedla na čer januarja 2012. V nesreči je umrlo 32 ljudi.