Kapetan Dragan je le branil Jugoslavijo

Ob poostreni varnosti in velikanskem zanimanju domačih in tujih medijev se je v veliki dvorani splitskega sodišča začelo dolgo pričakovano sojenje Draganu Vasiljkoviću, ki je znan kot kapetan Dragan. Krivdo za vojne zločine nad hrvaškimi vojaki in civilisti zavrača. Po branju obtožnice je 61-letni Vasiljković pred sodnim senatom povedal, da jo razume, da pa se ne počuti krivega niti po eni točki. Ogorčen je, pravi, da so ga že leta 2005 razglasili za vojnega zločinca, in to brez obtožbe.



Povedal je, da je že 11 let v zaporu brez razsodbe, toliko časa da ima zavezana usta, pravi in še, da so obtožbo vložili šele po desetih letih. Trdi, da se ni boril za Veliko Srbijo, da se je vedno imel za Jugoslovana, in ne Srba, da so njegovo Jugoslavijo »ugrabili, napadli tuji plačanci in domači izdajalci«. »Čutil sem dolžnost, da jo branim. Branil sem mojo Jugoslavijo, da sem bil agresor, to je velika žalitev,« je povedal.



Sojenje se bo nadaljevalo konec oktobra, natančneje 18., 19., in 20., ko bodo povabili štiri priče tožilstva. Obtožen je, da je ravnal v nasprotju s predpisi ženevske konvencije: junija in julija 1991 v Kninu in februarja 1993 v Bruški pri Benkovcu je trpinčil, mučil, zlorabljal in ubijal zajete pripadnike hrvaške vojske in policije. Obtožen je še odgovornosti za napad na policijsko postajo v Glini ter več naselij na tem območju julija 1991; ubitih in ranjenih je bilo več civilistov, tudi novinar Sueddeutsche Zeitunga Egon Scotland. Uničenih je bilo več civilnih objektov, prebivalstvo so pregnali, njihovo premoženje oropali, navaja tožilstvo. Na sodišče so ga pripeljali vklenjenega, na vhodu pa se je nasmehnil javnosti, v kateri je bilo poleg novinarjev tudi nekaj diplomatov. Sodišče varuje deset pravosodnih policistov, pred zgradbo je več policistov, tudi v civilu. V prihajajočih mesecih naj bi pričalo 55 ljudi, toliko jih je predlagalo tožilstvo, obramba mora svoje še predlagati. Priče bodo na sodišče vozili skozi poseben predor, ki povezuje zgradbi policije in sodišča. Vasiljkovića, ki ima srbsko in avstralsko državljanstvo, so leta 2006 prijeli v Avstraliji, kjer je živel pod lažnim imenom in bil učitelj golfa, izročili so ga lanskega julija. Trikrat so mu podaljšali preiskovalni zapor, zavrnili pet milijonov kun (658.000 evrov) varščine, obtožnico so spisali v zadnjem trenutku, na začetku letošnjega januarja; zaradi težav s srcem so ga poleti za kratek čas hospitalizirali v splitski bolnišnici in mu vsadili stent.