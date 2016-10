Kaos: v stanju pripravljenosti, grozi močan potres

Oblasti Južne Kalifornije so objavile stanje pripravljenosti zaradi hudega potresa, ki tamkajšnjim prebivalcem grozi do torka. »Taka opozorila objavimo en- ali dvakrat letno,« je povedala Kelly Huston z oddelka za izredne situacije.

Opozorilo so izdali po 142 manjših potresih, ki so v preteklem tednu pretresli bližnjo obalo Bombay. Njihova magnituda se je gibala od 1,4 do 4,3. Zadnji potres z uničujočimi posledicami je Kalifornijo stresel leta 1857.