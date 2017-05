Kaos med potniki zaradi globalnega izpada sistema

LONDON – Britanska letalska družba British Airways je danes sporočila, da se ubada z »globalnim izpadom sistema«, zaradi česar je med potniki nastal kaos. British Airways ni razkril, kakšne težave imajo, nekateri britanski mediji poročajo, da bi lahko šlo za kibernetski napad.

»Imamo globalni izpad sistema,« je enemu od potnikov na twitterju odgovorila letalska družba. »Opravičujemo se zaradi trenutnega izpada informacijske tehnologije. Trudimo se čim hitreje rešiti težavo.«

Mnogi potniki so zaradi tehničnih težav British Airwaysa ostali na letalu ali pa v dolgi vrsti na letališču. Potnik Philip Blom je po poročanju BBC na letalu sedel in čakal dve uri, osebje na letalu pa mu je dejalo: »Rekli so nam, da gre za globalni izpad računalniškega sistema. Rekli so nam tudi, da ne moremo na drugo letalo, ker ne vidijo, na katera nas sploh lahko prestavijo.«