Kaj se je dogajalo s študentom v Severni Koreji? Starši: Bil je gluh, slep in uničen

CINCINNATI – Starša tragično preminulega ameriškega študenta Otta Warmbierja, ki so ga v Severni Koreji obsodili na 15-letno zaporno kazen, ker naj bi v hotelu poskušal ukrasti propagandni poster, sta prvič po njegovi smrti spregovorila za javnost.

Uničili so ga

Študent Otto (22), ki je bil kar 18 mesecev zaprt v Severni Koreji, je umrl le šest dni po vrnitvi domov. Čeprav sta bila njegova starša prepričana, da si bo ob pomoči ameriških strokovnjakov opomogel, se je njegovo stanje hitro poslabšalo. Starša sta v televizijskem intervjuju razkrila podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju in šokirala ameriško javnost. Čeprav severnokorejske oblasti to zanikajo, sta prepričana, da so Otta mučili in mu zadali tako hude poškodbe, da je na koncu umrl.

Otto je bil ob vrnitvi domov gluh, slep, nenadzorovano je mežikal in proizvajal nečloveške zvoke. Njegovi zobje so bili uničeni, videti je bilo, kot bi jih namerno poškodovali. »Ko smo stopali po stopnicah na letalo, smo slišali te čudne zvoke, a nismo bili prepričani, kaj se pravzaprav dogaja. Ko smo prišli do vrha, smo videli, da je to Otto. Cindy in Greta (Ottova sestra) sta zbežali z letala, Austin (Ottov brat) in jaz pa sva mu stopila naproti,« je pojasnil njegov oče.

»Njegovi lasje so bili obriti, v nosu je imel napeljano cevko, strmel je v prazno in stokal. Bil je slep in gluh. Ko smo ga tako opazovali in poskušali pomiriti, smo opazili, da ima poškodovane tudi zobe. Dva dni po vrnitvi domov je njegova temperatura naenkrat narasla na 40 stopinj. Opazili smo tudi, da je imel na nogi veliko brazgotino. Severna Koreja ni žrtev, oni so teroristi. Uničili so ga,« je še dejal oče. Mama je priznala, da je za nekaj trenutkov celo izgubila zavest.

Dodala je še, da sta verjela in upala, da si bo njun sin popolnoma opomogel. »Bila sva optimistična in upala, da si bo Otto v umetni komi, ob pomoči naših zdravnikov, opomogel.«

»Severnokorejci so teroristi«

Ottova starša sta se za nastop na televiziji odločila, ker se v zadnjih mesecih Severna Koreja postavlja v vlogo žrtve, sama pa sta prepričana, da je prav Severna Koreja tista, ki terorizira preostali svet. »Ugrabili so Otta, ga mučili in namerno uničili. Oni niso žrtev, temveč teroristi,« sta dejala.

Otta so oblasti lani zaradi poskusa kraje propagandnega posterja obsodile na 15 let zapora. Po 18 mesecih za zapahi pa naj bi se po njihovih besedah njegovo zdravstveno stanje drastično poslabšalo. Trdili so, da je v komo padel zaradi zdravstvenih težav in botulizma, a so ameriški zdravniki njihove trditve ovrgli takoj, ko so ga pregledali.