Kaj namerava Putin? »Vsi se vrnite v Rusijo, pripravlja se vojna«

LONDON – Otroke izpišite iz šol in vsi skupaj se čim prej vrniti v Rusijo, je ruski voditelj Valdimir Putin dejal svojim diplomantom, popročajo domala skoraj vsi britanski mediji. Po prvih podatkih, tako spletna stran Snopes, ne gre za ukaz, ampak za neformalno zahtevo.

A zahteva Putina naj se ne bi nanašala le na diplomate, ampak na administrativne delavce, politike, javne uslužbence, zaposlene v sodstvu in vsi ruski delavci v javnih koorporacijah.

Ruski politični analitik Stanislav Belkovsky je medtem spregovoril za Daily Star: »Vse je to del svežnja ukrepov, da se na elitna pripravi na 'veliko vojno'.«

Spletna stran Snopes dodaja, da zahteva nima zveze z vojno napovedjo, ampak je problem, da ruski politiki, uradniki in poslovneži vpisujejo otroke v drage zahodne šole.

Zaostrene razmere

Zanimivo, vse to se dogaja le dobrih deset dni po odločitvi predsednika Rusije, da vsako mesto v državi ohranili vadbe in sodelovanje civilistov oziroma usposabljanja v primeru jedrske vojne. Prav tako je Putin Francijo obtožil, da je v Varnostni svet Združenih narodov namerno vložila takšen predlog resolucije o Siriji, za katerega je vedela, da bo Rusija nanj dala veto. S tem je želela zaostriti razmere in vzpodbuditi protirusko histerijo, je dejal in odpevedal obisk.

Obenem zahodno Evropo s strahom navdajajo jedrske konice, ki so jih Rusi poslali v Kaliningrad ob meji s Poljsko. Oglasil se je celo Mihail Gorbačov, ki je dejal, da se je svet spričo napetosti med Rusijo in Združenimi državami Amerike znašel na zelo 'nevarni točki'.

Britanski tisk v isti sapi opozarja, da so ruski dostojanstveniki napovedali gradnjo jedrskih bunkerjev, kamor bi v primeru jedrske vojne namestili 12 milijonov ljudi. Putin je tudi odredil, da se eden od velikih poveljniških centrov v primeru jedrske vojne zgradi v gorovju Ural, na območju, ki pokriva okoli 600 kvadratnih kilometrov.