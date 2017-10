Jutranja akcija: policija potrkala na vrata luksuznega dvorca kupca Mercatorja

ZAGREB – Pod znamenitim hrvaškim Sljemenom se je ob 6. uri že veliko dogajalo. Policijska vozila so se pripeljala pred posestvo prvega moža Agrokorja Ivice Todorića. Kot poroča Jutarnji list, so policijska vozila zapeljala skozi mogočna železna vrata t. i. Kulmerjevih dvorov. Hrvaški mediji so sicer pred dnevi poročali, da je Todorić zapustil državo.

Kulmerjevi dvori

Na samo posestvo, ki se razteza na približno 55.000 kvadratnih metrih, sta zapeljali dve policijski vozili, eno je ostalo pred vhodom, prav tako so se pred vhodom razvrstili policisti.

Nekaj pred sedmo je pred posestvo pripeljal range rover in vstopil v kompleks, potem je pripeljalo še eno vozilo, iz katerega je stopil moški, ki ga je policija odpeljala v dvorec. Prav tako je v spremstvu policije v kompleks odšla čistilka. Hkrati je po poročanju hrvaških medijev policija vstopila v hišo Ivana Crnjca, nekdanjega člana uprave Agrokorja in nekdanjega podpredsednika za finance, strategijo in tržišče kapitala. Policija je potrkala tudi na vrata izvršne podpredsednice Agrokorja Ljerke Puljić.



Po pisanju Indexa Ivice Todorića sploh ni v Zagrebu.

Na Hrvaškem sicer že več mesecev po umiku Ivice Todorića z vrha podjetja poteka preiskava Agrokorja. Pozitivne številke o njegovem poslovanju naj bi bile prirejene.

Jutros oko 5:50 sati policijska su vozila (tri kombija i nekoliko osobnih vozila) stigla pred Kulmerove dvore, ovo je snimka dolaska #N1info pic.twitter.com/rt38YIugE6 — Hrvoje Kresic (@hkresic) October 16, 2017