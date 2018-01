Julian Assange dobil ekvadorsko veleposlaništvo

QUITO – Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange, ki je že več kot pet let na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, je dobil ekvadorsko državljanstvo, je danes sporočila ekvadorska zunanja ministrica Maria Fernanda Espinosa.

Kot je ministrica povedala na novinarski konferenci, je Assange državljanstvo dobil 12. decembra lani, potem ko je zanj zaprosil 16. septembra. Dodala je, da je Ekvador zatem zaprosil Veliko Britanijo, naj Assangeu odobri status diplomata, s čimer bi dobil imuniteto pred aretacijo, kar pa je London zavrnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanske oblasti so danes že potrdile, da so zavrnile zahtevo Ekvadorja za podelitev diplomatskega statusa Assangu. »Ekvador ve, da je način za rešitev tega vprašanja, da Julian Assange odide z veleposlaništva in stopi pred sodišče,« so zapisali v sporočilu za javnost. Ekvadorska zunanja ministrica je pojasnila, da so zahtevo na London naslovili 20. decembra in da jo je ta zavrnil dan kasneje. Dodala je, da pri vprašanju ne bodo vztrajali zaradi »dobrih odnosov, ki jih imamo z Veliko Britanijo«.

Zunanja ministrica je sicer v torek dejala, da Ekvador proučuje možnosti mediacije, s katero bi končali »nevzdržni« petletni zastoj glede usode Assanga ter da iščejo tretjo državo ali osebo, ki bo posredovala pri dosegu dogovora z Londonom.

Do potrditve, da je Avstralec Assange dobil ekvadorsko državljanstvo, prihaja po tem, ko so v sredo ekvadorski mediji poročali, da je Assange dobil ekvadorsko osebno identifikacijsko številko, švedski mediji pa, da je Assange že pred božičem dobil ekvadorsko državljanstvo, da pa ni dobil diplomatskega statusa.

Medtem je Assange v sredo na Twitterju objavil fotografijo, na kateri nosi dres ekvadorske nogometne reprezentance.

46-letni Avstralec biva v majhni pisarni na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu. Ekvadorske oblasti so mu azil odobrile leta 2012, ko so ga na Švedskem preiskovali zaradi domnevnega posilstva. Švedske oblasti so kasneje ustavile preiskavo, vendar se Assange boji, da ga bodo britanske oblasti vseeno aretirale in izročile ZDA, kjer ga iščejo zaradi objave tajnih dokumentov o vojnah v Iraku in Afganistanu na spletni strani Wikileaks.