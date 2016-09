Jedrska vojna se bliža? Preberite, kaj na Uralu gradi Putin

MOSKVA – Novi objekti, ki so bili zgrajeni na strateških lokacijah v okolici Moskve in vznožjih Urala, vzbujajo skrb in pomisleke v državah zahodnega sveta. Tam menijo, da ruski voditelj Vladimir Putin pripravlja obsežen konflikt.

Po poročanju tujih medijev je Putin ukazal, da se v primeru jedrske vojne zgradi poveljniški center v gorovjih Urala, ki se razprostira na okoli 6000 kvadratnih kilometrih.

Na satelitskih posnetkih so zabeleženi tudi novi gradbeni objekti v bližini planine Jamantaj. Celo ruski mediji so zapisali, da se zaklonišča gradijo po vsej državi, ameriška Cia pa je doslej potrdila le dva (Voronovo in Šarapovo).

How West Underestimated Russia’s Military Power | The Diplomat https://t.co/rJy1KlYg56 #Yamantau_Berg_des_Teufels pic.twitter.com/eNPwK0RoFM — Klaus von Grewendorp (@Grewendorp) 22 October 2015

Vse to se dogaja v času, ko se Rusija pripravlja na preizkušanje naprednih jedrskih raket s pomenljivim imenom Satan 2, ki naj bi bile tako silovite, da lahko uničijo območje velikosti Francije. Medtem varnostni strokovnjaki že opozarjajo, da jedrska vojna v tako oddaljeni prihodnosti ni nekaj nepredstavljivega. Dr. Loren Thompson, varnostni strokovnjak z inštituta Lexington, pojasnjuje, da že zdaj obstaja možnost jedrske vojne med ZDA in Rusijo ter da se ta možnost povečuje iz dneva v dan. »Nekega dne bo potrjeno, da je bila največja napaka ameriških voditeljev, da ni upoštevala možnost jedrske vojne med ZDA in Rusijo po koncu hladne vojne,« pravi.

Odnosi med zahodom in Rusijo so še posebej napeti od priključitve Krima Rusiji, Putin pa ne skriva živčnost zaradi vojaških vaj Nata, njegovega stalnega oboroževanja in približevanja ruskim mejam.

Kljub vsemu pa ima ruska vojska največji jedrski arzenal na svetu, del orožja pa je le 70 kilometrov od Aljaske, poroča Express.