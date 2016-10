To je nova hrvaška vlada

ZAGREB – Po celodnevni razpravi je večina hrvaških poslancev danes potrdila 14. hrvaško vlado, ki jo bo vodil premier Andrej Plenković. V desnosredinski vladi, ki jo sestavljata HDZ in Most neodvisnih list, bo 19 ministrstev in 20 ministrov.

Vlado mandatarja Plenkovića je podprlo 91 od 139 poslancev, ki so bili prisotni med glasovanjem. Proti je glasovalo 45 poslancev, trije so se vzdržali. Po glasovanju so vsi člani vlade tudi zaprisegli.

Seznam ministrov

Nova hrvaška vlada bo imela štiri podpredsednike, ki bodo tudi ministri. Podpredsedniki vlade bodo zunanji minister Davor Ivo Stier, minister za obrambo Damir Krstičević, ministrica za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Martina Dalić in minister za upravo Ivan Kovačić (Most).

Poleg nekaj novih obrazov bo tudi nekaj manj kot polovica bodočih ministrov nadaljevala svoje delo iz prejšnje vlade HDZ in Mosta. Tako bodo delo nadaljevali ministri za finance Zdravko Marić, minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković, minister za veterane Tomo Medved, minister za prostorsko ureditev in gradbeništvo pa Lovro Kuščević, ki so vsi iz HDZ. Člani Mosta Vlaho Orepić, Ante Šprlje in Slaven Dobrović bodo tudi v prihodnje ministri za notranje zadeve, pravosodje ter varstvo okolja.

Nova v vladi bo Nada Murganić, ki bo vodila ministrstvo za demografijo, družino, mlade in socialno politiko. V vladi bosta še dve ministrici, in sicer Nina Obuljen Koržinek za kulturo in Gabrijela Žalac za regionalni razvoj in sklade EU. Minister za kmetijstvo bo Tomislav Tolušić, za znanost, izobraževanje in šport Pavo Barišić, za zdravstvo Milan Kujundžić, za delo in pokojninski sistem Tomislav Ćorić ter za turizem Gari Cappelli. Minister brez listnice bo Goran Marić. Neuradno naj bi po naslednji spremembi zakona o vladi prevzel ministrstvo za državno premoženje.