To je nov pristop hekerjev: goste zaklenili v hotel in zahtevali tole

TURRACHERHÖHE – V avstrijskem hotelu se je odvijala prava drama. Hekerji so s pomočjo računalniškega programa vdrli v sistem hotela in goste zaprli v sobe od njih pa zahtevali odkupnino v višini dveh bit coinov oz. 1800 dolarjev. Christoph Brandstaetter, direktor hotela, je povedal da so hekerji poslali elektronsko sporočilo v katerem so razložili svoje zahteve.

S svojim vdorom so popolnoma ohromili delovanje hotela, delovale niso elektronske kartice, ni bilo mogoče opraviti rezeravcij, sistem je popolnoma ohromel. Direktor je povedal, da si tega v prestižnem hotelu s 110-letno zgodovino preporsto niso mogli privoščiti, zato je popustil zahtevam računalniških mojstrov. »V hotelu smo imeli več kot 180 gostov, zato si izpada sistema preprosto nismo mogli privoščiti.«

Gre za popolnoma novo obliko delovanja hekerjev, to da so goste zaklenili iz svojih sob in ohromili sistem za vstopanje je nekaj kar lahko v prihodnje ogrozi mnoge turstične destinacije, ki delujejo v koraku s časom, poroča New york times.