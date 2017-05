To je Macron povedal po veličastni zmagi

PARIZ – Emmanuel Macron je v prvem nagovoru po zmagi v današnjem drugem krogu predsedniških volitev v Franciji dejal, da bo branil Francijo in Evropo ter si prizadeval za to, da se bo obnovila povezava med Evropo in njenimi državljani. Francoze pa je pozval k enotnosti.

Najprej se je zahvalil podpornikom in dejal, da bo naredil vse, da upraviči njihovo zaupanje, nato pa se obrnil k vsem Francozom, tudi privržencem protikandidatke Marine Le Pen, ter zatrdil, da jih je slišal, da je slišal njihove strahove, dvome in jezo. »Moja odgovornost je, da vas slišim,« je dejal.

Poudaril je, da se bo boril za enotnost naroda in proti delitvam, ki minirajo Francoze. Napovedal je, da si bo Francija pod njegovim vodstvom prizadevala za mir v svetu in bo v prvih vrstah v boju proti terorizmu.

»Odpira se nova stran zgodovine. Upam, da bo to stran upanja in zaupanja,« je še dejal novi francoski predsednik v po oceni francoskih medijev precej resnobnem govoru.

Zmagal s 65 odstotki

V Franciji je bilo slišati kritike na račun Macrona, da je preveč bučno proslavljal zmago v prvem krogu volitev 23. aprila. Njegov današnji govor pa so mediji že označili za popolno nasprotje. Sredinski Emmanuel Macron je po izidih vzporednih volitev prepričljivo zmagal v drugem krogu predsedniških volitev v Franciji. Dobil je dobrih 65 odstotkov glasov. Z 39 leti bo postal najmlajši francoski predsednik v sodobni zgodovini. Macronovi privrženci so se zvečer zbrali pred muzejem Louvre v Parizu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP jih je kljub dokaj slabemu vremenu prišlo več tisoč, veljajo pa tudi strogi varnostni ukrepi.