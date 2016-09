Je to dokaz o obstoju tujih vrst?

WASHINGTON – Znanstveniki ameriške vesoljske agencije Nasa so danes predstavili dokaze o obstoju oceana tekoče vode pod debelo plastjo ledu, ki pokriva Jupitrovo luno Evropo. Vesoljski teleskop Hubble je posnel, kako iz lune bruhajo silhuete, ki so najverjetneje vodni gejzirji, so zapisali na Nasini spletni strani.

Po besedah Nasinih znanstvenikov velja ocean na Jupitrovi luni za enega najbolj obetavnih nebesnih teles v Sončevem sistemu, kjer bi lahko obstajalo življenje. Vodni gejzirji se po ocenah dvigujejo 200 kilometrov visoko, nato pa se kot dež vračajo nazaj na površino lune. Ocean naj bi vseboval dvakrat toliko vode kot oceani na Zemlji, a se na luni Evropa nahajajo pod ledenim površjem.

Evropo in druge satelite planeta Jupiter gravitacijsko vleče v različne smeri s plimnimi silami, pojavom izmeničnega spreminjanja višine vodne gladine v morjih in oceanih. Tako dobi nebesno telo vir toplote in energije, kar omogoča, da ostaja podpovršinski ocean v tekočem stanju.

Za leto 2018 Nasa načrtuje izstrelitev teleskopa James Webb, ki bo ob pomoči infrardeče svetlobe lahko potrdil prisotnost vodnih izpustov na Jupitrovi luni Evropa.

Jupitrovo luno Evropa je leta 1610 odkril italijanski fizik, matematik in astronom Galileo Galilei.