To je direktor Uberja, ki pokriva tudi Slovenijo, zamolčal

ZAGREB – Generalni direktor Uberja za jugovzhodno Evropo Davor Tremac, torej tudi za Slovenijo, je v svojem življenjepisu zamolčal, da je leta 2011 ustanovil podjetje Vestus virum facit, d. o. o, ki je zagnalo prvi hrvaški zasebni spletni shopping klub Privon.hr. Poleg njega so bili med ustanovitelji še Nataša Ravlič, Ivan Božulić in Marko Jurković.

Številka rasla v nebo

Na omenjenem portalu so ponujali proizvode prestižnih modnih blagovnih znamk po nizkih cenah. V prvem letu, to je leta 2011, so dosegli približno 100.000 uporabnikov. Na forumih so portal hvalili, številka obiskovalcev se je celo potrojila. Potem pa se je začelo. Leta 2013 so se na forumih začeli pojavljati negativni komentarji. Kupljeni izdelki so zamujali, ljudje so zahtevali vračilo denarja. Sledile so prijave na policijo, inšpekcije. Prav zadnja je potrdila, da so leta 2014 prejeli okoli 150 pritožb potrošnikov zoper podjetje z omenjenim latinskim imenom. V nadzoru so ugotovili, da podjetje ni izpolnilo svojega dela pogodbe in da na zahtevo potrošnikov ni prekinilo pogodb.

Ostali so brez

Dokler je podjetje bilo sposobno poslovati, so vračali denar, ko je denarja zmanjkalo, je sledil stečaj. 73 osebam denarja niso vrnili, medtem ko je bilo stečaj precej enostavno končati, saj podjetje ni imelo prav nobenega premoženja.

Nova služba, nove težave

Tremac, ki je bil direktor podjetje, in drugi soustanovitelji so zapustili omenjeno podjetje, poroča nedeljski Jutarnji list. Na klice novinarjev omenjenega lista se Tremac ni odzval, tudi na sporočila ne. Dejstvo pa je, da trenutna hrvaška vlada ni naklonjena Uberju, pri južnih sosedih pa se nenehno dogajajo napadi na Uberjeve voznike, prišlo je tudi do uporabe fizične sile. Kako se bo končalo, bomo še videli.