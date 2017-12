To je bilo leto orkanov, potresov in poplav

Orkani, poplave bibličnih razsežnosti, potresi in zemeljski plazovi. Letos narava ni prizanašala. Uničujoči orkani Harvey, Irma in Mariaso povzročili škodo na karibskih otokih, Floridi in v Teksasu, monsunske poplave pa so prizadele ljudi v južni Aziji.

Harvey pokazal zobe

Harvey je kot najhujše neurje po 12 letih v ZDA dosegel obalo kot orkan četrte stopnje s sunki vetra do 215 km/h in z močnim dežjem. Pustošil je po Teksasu in Louisiani ter nato oslabel v tropsko nevihto, vendar je vseeno odnašal strehe, prevračal mobilne hišice in ruval drevesa. Po ocenah Accuweatherja je povzročil več kot 190 milijard dolarjev škode, kar je okoli odstotek ameriškega bruto domačega proizvoda.

Orkan Irma

Uničujoči orkan Irma je pustošil po otokih v Karibskem morju in na območju vzhodne obale ZDA, za seboj pa pustil pravo razdejanje. Brez doma je ostalo 10 tisoč ljudi. Cestne povezave med celino in otočjem ni bilo, saj je bila avtocesta poplavljena in uničena, morske poti pa tako rekoč ni bilo, kajti v vodi so ležali le ostanki uničenih ladij, razbitine itd.

Orkan Maria



Portoriko, državo s 3,4 milijona prebivalcev, je prizadel orkan Maria. Sunki vetra so dosegali tudi neverjetnih 281 km/h, vremenoslovci pa so povedali, da je bil to najhujši orkan v moderni zgodovini tega otoka. Maria, drugi orkan po Irmi v manj kot dveh tednih, je v Portoriku z močnim vetrom in dežjem dvigovala strehe poslopij ter podirala drevesa. Še pet dni po orkanu so bile ceste na otoku polne ruševin, poleti na otok so redki razen vojaških in humanitarnih, primanjkuje tudi vode in hrane, komunikacije pa so slabe.

Orkani Harvey, Irma in Maria ter potresa v Mehiki so zavarovalnicam povzročili za 95 milijard dolarjev gospodarske škode, pa je ocenila druga največja pozavarovalnica na svetu, švicarska Swiss Re.

Mehiko je treslo

Jeseni je hud potres stresel Mehiko. Zahteval je več kot 200 življenj, njegovo žarišče je bilo pred obalo mehiške zvezne države Chiapas na jugu Mehike. Oblasti so po potresu, ki je imel magnitudo 8,4, izdale opozorilo zaradi cunamija. Tla so se sicer stresla prav na 32. obletnico katastrofalnega potresa leta 1985.

Zemeljski plazovi v Kolumbiji pokopali več kot sto ljudi

Zemeljski plazovi, ki jih je sprožilo obilno deževje, so na jugu Kolumbije odnesli več kot sto življenj. Reke blata so odnašale hiše, mostove, avtomobile in drevesa. Guverner okrožja Putumayo Sorrel Aroca je dejal, da take tragedije na tem območju ne pomnijo.