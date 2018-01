Je bil slavni sbski znanstvenik umorjen?

BEOGRAD – Tesla, srbsko-ameriški znanstvenik, podpisan pod več kot 700 patenti, je uradno umrl 7. januarja 1943 v hotelu v New Yorku, kjer je živel zadnje desetletje svojega življenja. Uradni vzrok smrti je srčna kap.

Dan kasneje, ko je sobarica našla njegovo truplo, naj bi v hotelsko sobo prišel tudi ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI), vmešala naj bi se tudi osrednja obveščevalna služba Cia, Bela hiša in še kdo. Vse to z namenom, da bi se dokopali do Teslinih papirjev in ugotovitev. V hotelsko sobo naj bi po smrti znanstvenika prišel tudi njegov nečak Sava Kosanović, tudi Titov veleposlanik v ZDA, ter vlomil v Teslov sef, da bi našel oporoko.

Razvijal močno orožje

Ob 75. obletnici smrti slavnega znanstvenika se je pojavila teorija, da je znanstvenik, ki je imel ameriško državljasntvo, moral umreti zaradi »revolucinarne vrste torpeda,« ki ga je po besedah prijatelja, elektroinženirja Bloyceja D. Fitzgeralda izdeloval. Šlo naj bi za prvo orožje za množično uničenje.

Kot Teslin morilec se omenja Otto Skotrzeny, najljubši komandos Adolfa Hitlerja. Znanstvenika naj bi zadušil z blazino, da ne bi dokončal orožja, s katerim bi zavezniki lahko porazili nacistično Nemčijo.