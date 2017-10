Javnosti so predstavili mladiče pande

V mestu Chengdu je središče za vzrejo velikega pande. Gre za najpomembnejšo tovrstno ustanovo v Sečuanu, ki je odigrala pomembno vlogo pri reševanju in ohranitvi te živalske vrste. To so dokazali tudi na nedavni tiskovni konferenci, na kateri so javnosti prvič predstavili kar 11 prikupnih mladičkov.

Očarljive črno-bele živali, ki so posrečena mešanica medvedkov in mačk, so skrbnicam pošteno ponagajale, saj so bežale v vse smeri, ko so jih poskušale zložiti v vrsto, da bi jih fotografirali. Razumljivo je, da so imeli manj kot leto stari mladiči malo razumevanja za pričakovanja zbranih novinarjev. Hkrati pa niso prikrivali, da so se na človeške skrbnike močno navezali, saj so se pustili crkljati in pestovati.



Njihovo prehrano v 99 odstotkih sestavlja bambus, ki ga morajo zaužiti do 18 kilogramov na dan.

Središče v Chengduju letos praznuje 30-letnico obstoja. Začeli so s šestimi bolnimi in lačnimi pandami ter jih s skrajnimi napori in s pomočjo znanosti in tehnologije obdržali pri življenju. Čeprav so bili začetki skromni, jim je uspelo vzrediti in na vse konce sveta razširiti zavidljivih 184 živali. To je izjemen dosežek, saj so pande zelo zahtevne in se le s težavo razmnožujejo. Njihovo prehrano v 99 odstotkih sestavlja bambus, ki ga morajo zaužiti do 18 kilogramov na dan, da so siti. Z napredkom tehnologije jim je med letoma 2013 in 2016 uspelo povišati prirastek osnovne populacije za razplod na 200 odstotkov. Torej se je število posameznih živali v naslednji generaciji podvojilo.