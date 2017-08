Jadran streslo dvakrat, prebivalci spet v strahu

REKA – Dobra dva tedna po potresih, ki so vznemirili prebivalce Istre in Kvarnerja , se tla na Hrvaškem spet tresejo. V četrtek v popoldanskih urah je tako območje Reke streslo kar dvakrat.

Prvi potres z magnitudo 2,4 je imel epicenter pri Jadranovem, drugi z magnitudo 3,2 po Richterju pa 13 kilometrov vzhodno od Reke.

Ob tem so se oglasili številni prebivalci, ki so za Večernji list povedali, da so potres čutili celo na Krku. »Tukaj vse bobni. Oglašam se iz Klimna,« je sporočila neka ženska.

Druga prebivalka je dejala, da je bil drugi potres znatno močnejši od prvega. »Na Krku so se tresla okna,« je poročala.