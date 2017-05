Izvoz poletel, uvoz pa še bolj

LJUBLJANA - Slovenija je marca izvozila za 2,58 milijarde evrov blaga, kar je 17,8 odstotka več kot pred letom dni, uvoz pa se je povečal za 18,3 odstotka na 2,47 milijarde evrov. Presežek v blagovni menjavi s tujino je znašal 113,4 milijona evrov in je bil drugi najvišji v zadnjih 10 letih. V prvem trimesečju je bila rast izvoza na letni ravni 12-odstotna.

Vrednosti izvoza in uvoza sta bili v marcu višji tudi od vrednosti povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v letu 2016, in sicer izvoza za 24,4 odstotka, uvoza pa za 23 odstotkov, so danes objavili v republiškem statističnem uradu.

Presežek v blagovni menjavi s tujino je znašal 113,4 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 104,6-odstotna.

Najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije ostajajo države EU, s katerimi je naša država v marcu ustvarila 76,1 odstotka vsega izvoza in 81 odstotkov vsega uvoza. V države EU je v omenjenem obdobju izvozila za 1,97 milijarde evrov blaga oz. za 16,7 odstotka več kot marca lani, iz njih pa uvozila za dve milijardi evrov blaga oz. za 19,6 odstotka več kot marca lani.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v tretjem mesecu izvozila za 616,9 milijona evrov blaga, kar v letni primerjavi predstavlja 21,4-odstotno rast, iz njih pa uvozila za 470,5 milijona evrov blaga, kar pomeni 13,2-odstotno letno rast.

V prvih treh mesecih letos je izvoz Slovenije dosegel 6,79 milijarde evrov, uvoz pa 6,64 milijarde evrov. Izvoz in uvoz sta bila v tem obdobju v letni primerjavi večja za 12 oz. 15,2 odstotka.

Presežek v blagovni menjavi s tujino je med januarjem in koncem marca znašal 149,1 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 102,2-odstotna.