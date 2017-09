Izrojena umetnost na ogled

BERN – Umetnostni muzej Bern je sporočil, da bo restavracija znane zbirke umetniških del Corneliusa Gurlitta na ogled za javnost. Od prejšnjega petka lahko obiskovalci švicarske prestolnice skozi okno posebej prirejene delavnice spremljajo restavratorje pri njihovem delu. Za tiste, ki bi si radi obnovo ogledali od blizu, pa muzej ponuja vodeni ogled po delavnici.

Cornelius je sin Hildebranda Gurlitta, ki je bil v obdobju nacizma ugleden trgovec z umetninami in so mu nacisti dovolili prodajo t. i. izrojene umetnosti, zasežene v muzejih in drugod. Gurlitt mlajši je desetletja hranil obsežno zbirko, v kateri je bilo veliko nezakonito odtujenih del in umetnin, ki so jih nacisti označili za izrojeno umetnost. Naključno odkritje zbirke leta 2012 je bilo velika senzacija: Gurlitt je živel v osami in je slike skrival v Münchnu in Salzburgu. Nemško tožilstvo je v njegovem stanovanju v bavarski prestolnici marca 2012 odkrilo okoli 1300 del modernih klasikov, kot so Picasso, Matisse, Klee in Beckmann. Pozneje so v stanovanju v avstrijskem Salzburgu odkrili še 200 umetnin. Gurlitt, ki je trdil, da je zakoniti lastnik umetnin, je umrl leta 2014 in zbirko zapustil bernskemu muzeju; aprila 2014 je dosegel dogovor z nemško vlado, da bodo v obdobju nacizma zasežena dela vrnjena dedičem zakonitih lastnikov, švicarski muzej pa se je zavezal, da bo to spoštoval.

1300 del modernih klasikov so marca 2012 našli v Gurlittovem stanovanju.

No, restavracija del, ki sta jih poškodovala prah in plesen, zahteva najvišje varnostne ukrepe. V delavnici je trenutno 200 del, ki naj bi jih razstavili novembra. To bodo dela Augusta Mackeja, Otta Dixa, Emila Noldeja, Ernsta Ludwiga Kirchnerja in Maxa Liebermanna; rdeča nit razstavljenih del bo izrojena umetnost. Sočasno bo na razstavišču Bundeskunsthalle Bonn na ogled 250 drugih del iz Gurlittove zbirke.