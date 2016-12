Izpraznili stolpnico, kjer domujejo Trumpovi

NEW YORK – Stolpnico v lasti novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa na newyorškem Manhattnu je policija v torek za nekaj časa izpraznila, ker so odkrili nahrbtnik brez lastnika, ki pa je bil le poln igrač, zato panika ni trajala dolgo časa. Nahrbtnik so pregledali pripadniki posebne enote policije proti bombam.

Dokler policisti niso opravili svojega dela, so se ljudje razbežali na vse strani. Trump je z družino sicer te dni na svojem posestvu na Floridi, ki mu je težje priti blizu kot stolpnici na 5. aveniji Manhattna.

Odziv policije v New Yorku je bil hiter in učinkovit, kar ni presenetljivo, saj ima veliko prakse. Od septembra, ko je terorist nastavljal bombe po New Jerseyju in New Yorku, so newyorški policisti posredovali kar pri 800 prijavah sumljivih paketov, ki bi lahko bili bombe.