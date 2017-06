Izpoved prostitutke, ki ji za vikend paket na Jadranu plačajo štiri tisočake

»Rada se pripravim, poučim o tem, s čim se ukvarjajo osebe, s katerimi se bom sestala. Rada vem, kaj jim je všeč in kaj počnejo. Pogosto se zgodi, da osebe že poznam, kar mi posel še olajša,« je razkrila rjavolasa lepotica, ki jo za izlet na Kornate nagradijo in stimulirajo z najmanj dvema tisočakoma.

Po poročanju Kurirja naj bi bile prostitutke, kokain in drage jahte priljubljena kombinacija, ko je treba skleniti milijonske posle. To je razkrila tudi tajnica velikega srbskega podjetja, ki je za svojega direktorja sklepala aranžma ponudbo, v sklopu katere si je zaželel tudi postavno spremljevalko.

Rjavolaska, ki brez sramu razkriva svojo ceno, je medijem razkrila, da je njo in njene tri prijateljice v Sukošanu čakal voznik in jih odpeljal v restavracijo. Tam so si privoščile rižoto, saj morajo paziti, kaj pojedo. »Pekoča in težka hrana ni najbolj primerna pred spolnim odnosom.«

Bajni zaslužki

»Cena vikend aranžmaja je do štiri tisoč evrov, a za večino deklet je že dva tisoč evrov super zaslužek,« je dejala in nadaljevala razkrivanje podrobnosti. »Ko sem začela s tem, sem na neki jahti na Hvaru poskusila tudi kokain, zaradi katerega sem dve uri v sandalah skakala po palubi. Rečeno nam je bilo, da na palubo ne smemo v petkah, da lahko po njej hodimo izključno bose. Med večerom sem seveda pozabila na navodilo, se obula in s sandalami uničila pod. Ko je zjutraj lastnik videl, kaj sem naredila, je znorel in me udaril. Iz nosa mi je tekla kri. Več dni sem imela modrico, nato pa je vse naše čevlje vrgel v morje. Nič nam ni plačal, saj je škoda znašala več tisočakov.«

Mladenka je razkrila, da je bila to zanjo dobra lekcija. Zamislila se je in si sama pri sebi rekla, da se bo spametovala in se posla lotila na pravi način. »Rekla sem si, da se moram odločiti, ali bom to počela, tako kot je treba, ali pa se bom uničila.«