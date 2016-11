Izlet, da te kap!

Potem je morda čas, da se odpravite na pot, saj po svetu mrgoli kotičkov, ki niso plod domišljije, a vendar s svojo čudaško, srhljivo zgodbo nikogar ne pustijo ravnodušnega.



1. Gozd Aokigahara, Japonska: pomislite na svoje družine, poziva znak obiskovalce, preden stopijo na gozdato območje ob vznožju gore Fudži. Tamkajšnji gozd si namreč ni zaman prislužil zloveščega vzdevka gozda samomorov, saj si je tam – običajno z obešenjem – od sredine prejšnjega stoletja vzelo življenje več kot 500 ljudi. Leta 2010 kar 54! Človek pomisli, da lokalna legenda o duhovih jeznih Japoncev, ki tam strašijo, morda ni iz trte izvita.



2. Fetišistična tržnica Akodessewa, Togo: si želite otrok, a so se vsi poskusi zanositve izkazali za brezplodne? Želite preteči maraton, a nimate energije? Ali zmagati na tekmi, četudi je vaše moštvo obsojeno na poraz? Potem je nujen obisk tržnice v Togu, kjer se stojnice namesto pod zelenjavo in sadjem šibijo pod težo živalskih glav – od šimpanzjih do krokodiljih in pasjih –, kož, repov. Izbrane sestavine na tej največji vudujski tržnici na svetu zdravilci zmeljejo, zmešajo z zelišči in skuhajo, črni prah, ki ga dobijo, pa pacientu vtrejo na telo. In ga tako odrešijo njegove tegobe.



3. Kostnica v Sedlecu, Češka: kapelica v kraju Sedlek je ena od 12 znamenitosti na Češkem, ki so se znašle na Unescovem seznamu in si jo ogleda približno 200.000 radovednežev na leto. Nenavadna cerkev je ozaljšana s kostmi najmanj 40.000 ljudi (po nekaterih ocenah so 70.000), ki pa niso preprosto shranjene, ampak so preurejene v umetniške stvaritve, od kostnega lestenca do stebrov z lobanjami.



4. Vojaška bolnišnica Beelitz-Heilstätten, Nemčija: marsikomu se koža naježi ob pogledu na zapuščeno in razpadajočo bolnišnico, zgrajeno konec 19. stoletja. Sprva so tam negovali bolnike, ki so zboleli za tuberkoluzo, pozneje pa je odprla vrata za enega od največjih zločincev minulega stoletja, Adolfa Hitlerja. Dokončno so jo opustili leta 1995, tudi vso opremo, ki počasi propada.



5. Nagoro, Japonska: vasica se od preostalih po vsem svetu razlikuje v eni stvari – na enega človeka je v njej 100 lutk človeške velikosti. To zgodbo je začela pisati lokalna izdelovalka igrač Cukimi Ajano, ko je za vsakega umrlega soseda ali vaščana, ki se je odselil, naredila njegovo lutkasto kopijo. Njihovi pošastni dvojniki so razpršeni po vsej vasi – nekateri sedijo na klopcah, drugi po rečnem obrežju, tretji v šolski učilnici ali pa opravljajo dela na njivah. Danes jih je približno 350, medtem ko je živih ljudi le približno 40.



6. Kapucinske katakombe, Italija: verjetno nobene katakombe niso tako srhljive kot tiste v Palermu. Temačen kraj je bil zgrajen v 16. stoletju, v njem so poslednje počivališče sprva našli menihi. Pozneje, ko se je razširila vest, da nenavadni kraj botruje naravni mumifikaciji trupel, pa so tam začeli pokopavati tudi navadne meščane. Izid – približno 8000 mumificiranih trupel, razporejnih v odseke. Za menihe, moške, otroke, celo device. Da je vse še za odtenek bolj grozljivo, pa naj bi sorodniki nekatere mumije še danes občasno preoblačili.



7. Most Overtoun, Škotska: če potujete s psom in se znajdete v bližini Glasgowa, svojih kosmatinčkov nikar ne spustite s povodca. S tamkajšnjega mostu naj bi se v minulih 70 letih spontano pognalo več kot 600 psov, za okoli 50 se jih je to izkazalo kot skok v smrt. Zato tudi vzdevek most pasjih samomorov, pred vstopom na katerega tabla poziva vse pasje lastnike, naj ljubljenčke zadržijo na vrvici. Kaj jih pripravi do skoka v globino, kljub mnogo raziskavam še ni jasno.