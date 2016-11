Izgubljene atomske bombe še niso našli

V začetku meseca se je Kanadčan Sean Symrichinsky potapljal v bližini otoka Banks. »Oddaljil sem se od svojega čolna in našel nekaj, česar še nisem videl. Ko sem se vrnil s potopa, sem začel pripovedovati svoji ekipi, da sem odkril NLP. Česa tako nenavadnega še nisem videl.« Vznemirjenje nad nenavadnim odkritjem je prišlo na ušesa domačinom in kmalu se je pojavilo ugibanje, da je odkril izgubljeno bombo iz ameriškega letala, ki je leta 1950 v bližini strmoglavilo. Nesreča se je zgodila nekaj pred polnočjo 13. februarja, ko so bombniku US Air Force B-36 odpovedali trije motorji. Pilot je poletel čez otok, da je lahko osebje skočilo iz letala, pet ljudi je umrlo, 12 so jih rešili. Približno štiri leta pozneje so razbitine letala po naključju odkrili na povsem drugem kraju, tri ure leta v nasprotni smeri od kraja domnevne nesreče. Po letih molka so Združene države nato priznale, da so takrat izgubile atomsko bombo Mark IV.



Razumljivo je, da je Kanadska kraljeva mornarica skočila na noge, ko se je izvedelo za Seanovo odkritje. Raziskovalce je na krovu ladje Yellowknife popeljal do nenavadne razbitine, ki so jo temeljito proučili s sonarjem. Nato si jo je konec minulega tedna pobližje ogledal tudi s skupino potapljačev. Predmet, ki je prekrit z rumeno barvo, je dolg 5,5 metra in visok približno meter. Po temeljiti analizi je kanadska vojska včeraj podala tudi uradno izjavo, da predmet, ki ga je odkril potapljač ob pacifiški obali, ni izgubljena bomba. Njegovega izvora ne znajo pojasniti, domnevajo, da gre za kovinski del nekega večjega stroja, najverjetneje industrijske opreme. »Kraljeva mornarica z olajšanjem izjavlja, da je skrb lokalne skupnosti odveč,« je povedala poveljnica obalne straže Michele Tessier. Ker pa niso zadovoljivo pojasnili izvora predmeta, so se pojavila številna ugibanja o njegovem zunajzemeljskem nastanku. Porodile so se tudi številne teorije zarote, ne nazadnje z izgubljeno atomsko bombo ni heca. Pa tudi lovci na neznane leteče predmete so okolico otoka označili na svojem zemljevidu.