Izgnali kriminalce, politike in policiste

Pred petimi leti so prebivalci majhnega mehiškega mesta Cherán pograbili orožje in se uprli nevarnim preprodajalcem mamil, ki so ogrožali njihova življenja. Da so to dosegli, so morali iz svojega mesta pregnati tudi vse lokalne politike in policijo. Danes je mirna skupnost, ki si vlada sama, vir upanja za preostala mehiška mesta, ki se ne morejo otresti nasilja kriminalnih združb.



Vse skupaj se je začelo leta 2011, ko so domačini nemočno opazovali, kako gozdarji ob pomoči preprodajalcev mamil sekajo starodavne gozdove, odvažajo debla, ostalo pa zažgejo, da bi pripravili zemljo za plantaže avokada. Vlado so prosili za pomoč, a je niso dobili. Skorumpirani lokalni politiki in policija pa so se preprosto pretvarjali, da se nič ne dogaja. »Skrbelo nas je,« se spominja ena od pobudnic upora Margarita Elvira Romero. »Če posekaš drevesa, potem je manj vode. Naši možje imajo živino, kje bi se napajala, če ne bi bilo več studenčnice?« Najprej so v gozd šle ženske, da bi se z gozdarji pogovorile. Deležne so bile zmerjanja, nato pa so jih oboroženi moški pregnali. Nato so ustavljale kamione, ki so peljali skozi Cherán. Petnajstega aprila 2011 je celotna vas, oborožena z mačetami, palicami in kamenjem, pričakala preostale gozdarje, ki so prišli, da bi odpravili blokado. Prišli so v spremljavi policije, a so se na koncu morali umakniti.



Zatem so prepovedali politične stranke, ker so delile ljudi, namesto njih so ustanovili lokalno milico in izvolili predstavnike v mestni svet. Vsak izmed njih je prejel triletni mandat. Prav tako so na ceste postavili oborožene straže, da bi se obranili pred morebitnim maščevanjem gozdarjev in preprodajalcev mamil. Od takrat je stopnja kriminala v mestu strmoglavila, ni bilo več umorov, ugrabitev ali izginotij. Ulice so postale varne tudi ponoči, kar pa ne velja za skupnosti, ki so oddaljene zgolj 10 kilometrov. Zdaj poskušajo obuditi približno 17.000 hektarjev uničenih gozdov.