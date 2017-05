Izginil Harry Potter

LONDON – Avtorica slovite zbirke Harry Potter J. K. Rowling prosi svoje bralce, da pomagajo razrešiti krajo. Na twitterju je pozvala: »Prosim, ne kupujte tega, če vam ponudijo.« Gre za unikaten rokopis zgodbe o Harryju Potterju, ki ga je napisala posebej za dobrodelne namene.

Rokopis so nedavno prodali zbiratelju za okoli 30.000 evrov, temu pa so ga sredi aprila ukradli iz hiše. Rowlingova svoje sledilce prosi, da pomagajo s kakršnimi koli informacijami pri iskanju rokopisa, napisanega na dveh straneh papirja v velikosti razglednice.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY