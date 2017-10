Izdano opozorilo, prihaja najhujša nevihta zadnjih 50 let

Medtem ko bomo v ponedeljek v Sloveniji še uživali v lepem, sončnem vremenu, se na Otoku pripravljajo na prihod Ophelie . Ne gre za obisk predstavnikov aristokracije, temveč za hurikan.

Britanski portal Independent poroča, da se je nevihta okrepila, otočje pa bo dosegla v ponedeljek. Strokovnjaki poudarjajo, da bo takrat že izgubila del moč, a bo šlo še vedno za izredno močno nevihto. Vetrovi naj bi pihali do 130 kilometrov na uro, obalna območja utegne poplaviti. Irski meteorološki servis je izdal opozorilo, ki utegne postati celo najvišje stopnje (rdeče).

Ophelia will weaken but grow much larger as it approaches Europe. Hurricane-force winds could affect the whole of Ireland and Scotland. pic.twitter.com/OjEEvqjQFY

Ophelia is now a major hurricane, the first in recorded history in this part of the Atlantic Ocean & the strongest ever to threaten Ireland. https://t.co/Z84rSHIgMg