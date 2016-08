Iz ječe zbežala z lažnimi papirji

Indijska policija je praznovala, ko so za rešetke spravili dva ponarejevalca dokumentov in goljufa, ki sta okradla vrsto ljudi. Z leti sta 48-letni Mohamed Lukman Šaik in njegov 62-letni pajdaš Bašir Mula pridelala debelo kriminalno kartoteko. Roka pravice ju je zgrabila in postavila za zapahe šele pred mesecem dni, ujeli so ju med ponarejanjem potnih listov in drugih dokumentov. A policisti in pazniki v zaporu so očitno podcenjevali njune sposobnosti, saj sta si preprosto ponaredila dokumente za pogojni izpust iz zapora in mirno odkorakala na svobodo. Ko so prevaro odkrili, se je za njima že izgubila vsaka sled.



No, v resnici sta pobegnila že pred mesecem, policija pa je to odkrila pred štirimi dnevi, potem ko je uslužbenec na policijski postaji opazil nekaj sumljivega na dokumentih, ki sta jih predložila. »Voditi moram evidenco vseh odobrenih pogojnih izpustov. Preveriti moram verodostojnost prič ter slediti razvoju sojenja,« je povedal uslužbenec Vidžaj Sanap, ki je odkril, da je na enem izmed dokumentov podpisan moški z imenom Patil, ki naj bi delal na isti policijski postaji kot on. Sanap še ni slišal za Patila, zato je postal pozoren. Med preverjanjem je ugotovil, da so dokumenti, ki so omogočili pogojni izpust, navaden ponaredek. »Na lokalni policijski postaji sploh niso vedeli, da sta bila izpuščena.« Med preiskavo dokumentov, ki jih je vložil njun odvetnik, se je izkazalo, da so ponarejene tudi štampiljke.



Osramočeni policisti so nato poskušali aretirati zagovornika, ki je prevaranta zastopal na sodišču, a se je izkazalo, da ne obstaja. Zagovornik je bil izmišljena oseba, isto velja za njegovo delovno dovoljenje in vso dokumentacijo, ki jo je imel. Zdaj sumijo, da sta imela ubežnika pomagača tudi med osebjem sodišča, ki je poskrbel, da policija ni pravočasno izvedela za pogojni izpust. Če ne drugega, sta Šaik in Mula priskrbela dobro zgodbo za hollywoodski ali pa bollywoodski film.