Iz hrvaškega parlamenta: Slovenija je teroristična država

ZAGREB – V hrvaškem saboru je bilo mogoče ponovno slišati udrihanje čez Slovenijo. Pa ne (še) zaradi domnevnega izida arbitraže . Tokrat se je oglasil Branimir Bunjac, predstavnik Živoga zida in Snage, ki mu je šla v nos nedavna gneča na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško. Odgovornost za to, za tak nehuman odnos do ljudi, ki vsakodnevno prečkajo to mejo, po njegovem mnenju nosita Evropska komisija in Slovenija.

Branimir Bunjac. Foto: Sabor.hr

»Odgovornost za gnečo, tako, kot smo jo nazadnje videli v dobi stalinizma, nosi Evropska komisija, ki nam je obljubila svobodo gibanja. Še bolj pa je odgovorna Slovenija, ki naj bi iskala teroriste, v bistvu pa še ni ujela niti enega. Edini terorizem, ki smo ga videli, je tisti do ljudi na meji. Slovenija to počne, da bi odvzela dele Hrvaške in si pridobila pravico do ribarjenja. Da bi omilili slovenske teroristične ukrepe, še pred sezono zahtevamo prekinitev njihovih izvajanj. Od Evropske komisije pa moramo zahtevati odškodnino za ponudnike turističnih kapacitet in turistične delavce,« je jasen Bunjac.